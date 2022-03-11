Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину года

Кинематографисты со всего мира не соберутся в апреле в Москве, как предполагалось ранее. Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину года, сообщили в пятницу организаторы кинофорума.

«Даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, решение о переносе сроков проведения киносмотра было принято после многочисленных отказов зарубежных участников и гостей фестиваля приехать в апреле в российскую столицу. В ряде случаев продюсеры фильмов отказывались давать согласие на участие картин в фестивале.

Московский международный кинофестиваль должен был пройти в российской столице с 21 по 28 апреля.

Ранее западные музыканты отменили свои концерты в России.

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