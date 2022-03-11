Кинематографисты со всего мира не соберутся в апреле в Москве, как предполагалось ранее. Московский международный кинофестиваль перенесли на вторую половину года, сообщили в пятницу организаторы кинофорума.

«Даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля переносятся на вторую половину 2022 года, точные сроки мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.