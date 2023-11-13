Помощник Митты: Режиссер находится в больнице на обследовании
13 ноября 202311:31
Состояние режиссера Александра Митты удовлетворительное, он находится в Боткинской больнице на обследовании. Об этом заявил помощник кинодеятеля Геннадий Иванов в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что болеющего пневмонией Митту экстренно госпитализировали. Состояние режиссера ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, пишет RT.
«Он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее», — указал Иванов.
Помощник добавил, что диагноз пока «непонятен».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru