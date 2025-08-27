Юрий Колокольников озвучил главного злодея в мультфильме «Финник 2»

Сюжет продолжения разворачивается через год после истории, представленной в первой части. Домовой Финник наслаждается беззаботной жизнью и дружбой с Кристиной, единственной в мире, кто может видеть домовых. Однако в один момент герой теряет невидимость и над миром домовых нависает угроза. Главному герою предстоит все исправить.

Как рассказал Колокольников, работа над анимационным проектом позволяет создать гипертрофированный образ и подурачится, чего никогда не сделаешь в кино. Помимо прочего дети актера также с восторгом отреагировали на предложение озвучить антагониста мультфильма, которое ему поступило.

Помимо Колокольникова в озвучке мультфильма также приняли участие Ида Галич и Слава Копейкин. Посмотреть новый проект на большом экране можно будет с 23 октября, напоминает «Радиоточка НСН».

