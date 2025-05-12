Как отметила собеседница НСН, сборы картины «Группа крови» стали для кинотеатров приятным удивлением.

«Общие показатели кассы немного лучше того, что мы ожидали. Фильмам повезло, поскольку в общей европейской части нашей страны очень холодная погода. Сборы "Группы крови" неожиданные, по моим прогнозам фильм должен был заработать меньше. Предполагаю, что в картине "В списках не значился" много жестких боев, и, возможно, некоторые родители для семейного кинопохода выбрали "Группу крови". В итоге ставка на военное кино оправдалась, потому что эта картина заработала больше, чем должна была, а на остальные фильмы мы и не рассчитывали», - заявила Хажинская.

При этом спортивная драма «Финал» о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде — 2012, также стартовавшая в прокате с 8 мая, хоть и заняла пятую строчку по сборам, заработала всего 50,5 миллиона рублей. Руководитель букинг-агентства «Оптима кино» допустила, что лента уже не раскрутится.

«Мне лично кино совсем не понравилось, его нельзя поставить в один ряд с "Движением вверх" и с "Родниной". У картины было немного рекламы, хотя я видела ее и по городу. На мой взгляд, "Финал" не разыграется, максимум соберет 100 миллионов. В целом смотреть фильмы о достижениях спортсменов интересно, гордость берет. Однако в этом случае претензии к авторам нет, каждый фильм не может быть прекрасным», - уточнила она.

Ранее сообщалось, что кинотеатры с 1 по 15 мая откажутся от теневого проката. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что поддержка военного кино в предстоящие майские праздники может негативно повлиять на кинокассу, однако это решение отражает социальную функцию.

