С погодой повезло: Военное кино обошлось без «Момента истины»
Два военных фильма показали достойную кассу, а спортивное кино, напротив, не заинтересовало зрителя, подвела киноитоги майских праздников в эфире НСН Елена Хажинская.
Кинотеатры ожидали заметных сборов только от ленты «В списках не значился», однако неожиданно еще одна лента смогла привлечь зрителя, рассказала НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
Лидером кинопроката с 8 по 11 мая стала военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Фильм заработал 182,2 миллиона рублей, всего за две недели показа на его счету более 484 миллионов рублей. На втором месте разместился «Кракен», сборы за выходные составили 130,4 миллиона рублей, общая касса превысила 855 миллионов рублей. Тройку лидеров замкнул фильм «Группа крови» о фашистском лагере для детей, которых немцы использовали как доноров крови (73,6 миллиона рублей сборов). Хажинская напомнила, что изначально в афише кинотеатров было заявлено два масштабных проекта на 9 мая.
«На этот период было запланировано две большие картины – "Момент истины" от "Первого канала" и "В списках не значился". Двух больших картин и четырех небольших было более, чем достаточно. Однако буквально перед самым празднованием 9 мая "Первый канал" перенес "Момент истины" на сентябрь. Планирование долговременное, если кино уходит, новое за 1,5 месяца не снимешь. У фильма "В списках не значился" за выходные прекрасные сборы. Такие проекты работают вдолгую, надеемся еще на 200 миллионов рублей. Также хороший результат по итогу уикенда показал и "Кракен", он не сбавляет обороты и будет собирать и дальше. Кино неплохое, сарафанное радио работает прекрасно», - пояснила она.
Как отметила собеседница НСН, сборы картины «Группа крови» стали для кинотеатров приятным удивлением.
«Общие показатели кассы немного лучше того, что мы ожидали. Фильмам повезло, поскольку в общей европейской части нашей страны очень холодная погода. Сборы "Группы крови" неожиданные, по моим прогнозам фильм должен был заработать меньше. Предполагаю, что в картине "В списках не значился" много жестких боев, и, возможно, некоторые родители для семейного кинопохода выбрали "Группу крови". В итоге ставка на военное кино оправдалась, потому что эта картина заработала больше, чем должна была, а на остальные фильмы мы и не рассчитывали», - заявила Хажинская.
При этом спортивная драма «Финал» о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде — 2012, также стартовавшая в прокате с 8 мая, хоть и заняла пятую строчку по сборам, заработала всего 50,5 миллиона рублей. Руководитель букинг-агентства «Оптима кино» допустила, что лента уже не раскрутится.
«Мне лично кино совсем не понравилось, его нельзя поставить в один ряд с "Движением вверх" и с "Родниной". У картины было немного рекламы, хотя я видела ее и по городу. На мой взгляд, "Финал" не разыграется, максимум соберет 100 миллионов. В целом смотреть фильмы о достижениях спортсменов интересно, гордость берет. Однако в этом случае претензии к авторам нет, каждый фильм не может быть прекрасным», - уточнила она.
Ранее сообщалось, что кинотеатры с 1 по 15 мая откажутся от теневого проката. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что поддержка военного кино в предстоящие майские праздники может негативно повлиять на кинокассу, однако это решение отражает социальную функцию.
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