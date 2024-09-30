Директор «Ленкома» Варшавер обозначил главную задачу театра в новом сезоне

«Думаю, что это будет любопытно. Также мы готовим “А зори здесь тихие…” к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — пообещал Варшавер. Также он отметил, что в труппу театра пришел актер Максим Аверин.

Вообще, по мнению Варшавера, главная задача театра — ставить хорошие спектакли, чтобы радовать москвичей и гостей столицы. «Это самое главное новшество, которым мы должны располагать», — заключил он.

Ранее Народный артист России Евгений Герасимов опроверг слухи о слиянии Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры.

