Директор «Ленкома» Варшавер обозначил главную задачу театра в новом сезоне

Советский актер театра и кино, директор с расширенными полномочиями театра «Ленком» Марк Варшавер заявил в кулуарах заседания Директорской ложи, что новый сезон в «Ленкоме» откроет постановка «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира. Об этом сообщил спецкор НСН.

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«Думаю, что это будет любопытно. Также мы готовим “А зори здесь тихие…” к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — пообещал Варшавер. Также он отметил, что в труппу театра пришел актер Максим Аверин.

Вообще, по мнению Варшавера, главная задача театра — ставить хорошие спектакли, чтобы радовать москвичей и гостей столицы. «Это самое главное новшество, которым мы должны располагать», — заключил он.

Ранее Народный артист России Евгений Герасимов опроверг слухи о слиянии Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры.

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Фото: t.me/teatrlenkom
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