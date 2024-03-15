Пользователи KION увеличили часы просмотров на 23%

Число часов смотрения пользователей онлайн-кинотеатра KION выросло 23% по итогам 2023 года. Основным драйвером роста платформ остается выпуск оригинального контента — на KION его смотрит более 70% подписчиков, рассказал НСН генеральный директор KION Алексей Иванов.

Он также отметил, что количество подписчиков платформы по итогам года составило 8,6 млн, увеличившись на 31% год к году.

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Помимо контента KION совершенствуется технологически, добавил Иванов. В том числе использует Big Data и ИИ, с помощью которых для пользователей внедряется система рекомендаций и создаются индивидуальные подборки контента.

Рванее сообщалось, что выручка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год выросла на 45%, с 55,8 млрд до 80,9 млрд рублей.



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ФОТО: пресс-служба KION
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