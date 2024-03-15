Выручка российских онлайн-кинотеатров выросла на 45% за год
Выручка онлайн-кинотеатров в России за прошедший год выросла на 45%, с 55,8 млрд до 80,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоговый отчет информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
По данным экспертов, в число крупнейших платформ по доле рынка вошли «Кинопоиск» с долей в 35,6% в общем обороте (в 2022-м она составляла 26,9%), сокративший долю с 20,3 до 17% «Иви», а также сервис Wink, который вырос с 13 до 15,3%.
Отмечается, что основным драйвером на рынке остается подписка, онлайн-платформы заработали на ней 75,6 млрд рублей (годом ранее — 50,2 млрд). Лидером по числу подписок стал «Кинопоиск» (34,9%), за ним следуют Wink (16,1%) и «Иви» (15,7%). Также за год выросли с 5,6 млрд до 6,3 млрд рублей совокупные доходы от рекламы. Однако эта категория становится менее заметной в общей структуре рынка, на нее приходится менее 8% всего оборота. Кроме того, сегмент «Лицензирование и партнерство», включающий поступления от партнерских интеграций, продажи контента, его выхода на большой экран вырос с 9,9 млрд до 14,2 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru