Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию

Обладательница премии «Оскар», французская актриса Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию, сообщает газета «Культура».

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Члены совета Европейской киноакадемии избрали её на пост президента после того, как режиссер из Польши Агнешка Холланд оставила эту должность, с тем, чтобы сконцентрироваться на работе над новым фильмом.

Жюльетт Бинош вступит в должность с 1 мая и станет второй женщиной во главе Европейской киноакадемии. Эту должность в своё время занимали Ингмар Бергман и Вим Вендерс.

Ранее Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca / ТАСС
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