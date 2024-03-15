Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию

При новом обстреле Белгорода погиб мужчина, двое человек ранены

Явка на выборах президента РФ превысила 23 %

Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля

До 40 тысяч мусульман посетили Храмовую гору в Иерусалиме в первую пятницу Рамадана без стычек с полицией

Крупнейший на юге РФ центр кинопроизводства создадут в Крыму под Судаком