Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию
Обладательница премии «Оскар», французская актриса Жюльетт Бинош возглавит Европейскую киноакадемию, сообщает газета «Культура».
Члены совета Европейской киноакадемии избрали её на пост президента после того, как режиссер из Польши Агнешка Холланд оставила эту должность, с тем, чтобы сконцентрироваться на работе над новым фильмом.
Жюльетт Бинош вступит в должность с 1 мая и станет второй женщиной во главе Европейской киноакадемии. Эту должность в своё время занимали Ингмар Бергман и Вим Вендерс.
Ранее Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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