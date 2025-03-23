Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кино
Российский режиссер Никита Михалков заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе, сообщает РИА Новости.
«Они существуют в парадигме выгоды», — сказал он. Так кинематографист ответил на вопрос, может ли Голливуд после оказанного внимания российским актерам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну вновь обратить внимание на отечественное кино.
Михалков указал, что Борисов замечательно сыграл Пушкина в ленте «Пророк. История Александра Пушкина», но «Анору», за которую актера номинировали на премию «Оскар», оценил невысоко.
Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал пять статуэток «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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