Польша потребовала у России вернуть вывезенные до 1945 года произведения искусства

В заявлении подчёркивается, что ссылки России на то, что ценности якобы принадлежали немецкому государству, неприменимы. Указывается, что вывезенные произведения искусства хранились в государственных и частных коллекциях на территории Польши, поэтому считать их немецким имуществом неправомерно.

Польские власти уже не в первый раз претендуют на произведения искусства, хранящиеся в России. Согласно разъяснениям Минкультуры, перемещенные в рамках компенсаторной реституции ценности считаются достоянием страны, поэтому возврату не подлежат.

Ранее Владимир Путин предложил открыть в регионах филиалы Третьяковской галереи и Эрмитажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

