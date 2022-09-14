Польша потребовала у России вернуть вывезенные до 1945 года произведения искусства

Польша потребовала передать семь предметов искусства, находящиеся в Пушкинском музее Москвы. Власти Польши обвиняют Россию в их незаконном вывозе с территории страны во время Второй мировой войны, сообщило РИА Новости.

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В заявлении подчёркивается, что ссылки России на то, что ценности якобы принадлежали немецкому государству, неприменимы. Указывается, что вывезенные произведения искусства хранились в государственных и частных коллекциях на территории Польши, поэтому считать их немецким имуществом неправомерно.

Польские власти уже не в первый раз претендуют на произведения искусства, хранящиеся в России. Согласно разъяснениям Минкультуры, перемещенные в рамках компенсаторной реституции ценности считаются достоянием страны, поэтому возврату не подлежат.

Ранее Владимир Путин предложил открыть в регионах филиалы Третьяковской галереи и Эрмитажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПольшаИскусствоМузей
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