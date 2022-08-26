На аукционе Christie`s распродадут коллекцию стоимостью в $1 млрд
Самый крупный в истории аукцион произведениями искусства пройдет в ноябре этого года, сообщает BBC. На продажу аукционный дом Christie`s выставит коллекцию из 150 произведений, ранее принадлежащую сооснователю Microsoft Полу Аллену. Она состоит из шедевров, таких авторов как Боттичелли, Ренуар, Сезанн, Хокни и Лихтенштейн и других.
Стоимость этой коллекции оценивается приблизительно в $1 млрд.
На аукцион она выставлена в соответствии с завещанием Пола Аллена. Вырученные за неё деньги пойдут на благотворительность.
Ранее сообщалось, что портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами при обыске у Трампа
- Медведев опроверг утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского
- На аукционе Christie`s распродадут коллекцию стоимостью в $1 млрд
- 44-й Международный кинофестиваль открылся в Москве
- Медведев назвал четыре условия применения Россией ядреного оружия
- Американец погиб в ходе военных действий на Украине
- «Спартак» подписал Кейта Бальде
- Власти Косово могут ввести запрет на въезд гражданам Сербии
- «Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков
- Минцифры: Ряд IT-компаний получили ошибочное уведомление об аннулировании аккредитации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru