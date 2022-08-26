На аукционе Christie`s распродадут коллекцию стоимостью в $1 млрд

Стоимость этой коллекции оценивается приблизительно в $1 млрд.

На аукцион она выставлена в соответствии с завещанием Пола Аллена. Вырученные за неё деньги пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн.

