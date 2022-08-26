На аукционе Christie`s распродадут коллекцию стоимостью в $1 млрд

Самый крупный в истории аукцион произведениями искусства пройдет в ноябре этого года, сообщает BBC. На продажу аукционный дом Christie`s выставит коллекцию из 150 произведений, ранее принадлежащую сооснователю Microsoft Полу Аллену. Она состоит из шедевров, таких авторов как Боттичелли, Ренуар, Сезанн, Хокни и Лихтенштейн и других.

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Стоимость этой коллекции оценивается приблизительно в $1 млрд.

На аукцион она выставлена в соответствии с завещанием Пола Аллена. Вырученные за неё деньги пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что портрет Мэрилин Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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