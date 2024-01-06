Полнометражный фильм «Острые козырьки» начнут снимать летом

По его словам, он уже завешает последние части сценария для киноленты. Кастинг актеров еще не начался, но Киллиан Мерфи, звезда сериала, исполнитель роли Томаса Шелби заявлял, что хотел бы сняться в ленте если проекту «есть что рассказать».

«Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

