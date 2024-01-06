Полнометражный фильм «Острые козырьки» начнут снимать летом

В середине 2024 года планируется начало съемок полнометражного фильма по сериалу «Острые козырьки». Об этом сообщил сценарист Стивен Найт в интервью Radio Times.

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По его словам, он уже завешает последние части сценария для киноленты. Кастинг актеров еще не начался, но Киллиан Мерфи, звезда сериала, исполнитель роли Томаса Шелби заявлял, что хотел бы сняться в ленте если проекту «есть что рассказать».

«Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны, передает «Радиоточка НСН».

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