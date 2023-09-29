Полиция заинтересовалась состоянием станцевавшей с ножами Бритни Спирс
Сотрудники полиции решили навестить американскую певицу Бритни Спирс, которая станцевала с ножами и опубликовала ролик в соцсетях.
Как сообщает NBC News, проверить состояние здоровья исполнительницы стражей порядка попросил близкий ей человек.
Капитан Дин Уорти из офиса шерифа округа Вентура отметил, что к певице отправили знакомого с ней сержанта МакКонвилла, который подтвердил, что «с мисс Спирс все хорошо».
Сама певица пояснила, что решила скопировать Шакиру, которая станцевала с ножами на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2023. Также в комментариях утверждается, что ножи у Спирс были ненастоящие, однако позже у неё заметили повязку на руке и маленький порез на ноге.
Ранее муж Бритни Спирс Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы, обвинив супругу в измене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru