Полиция заинтересовалась состоянием станцевавшей с ножами Бритни Спирс

Как сообщает NBC News, проверить состояние здоровья исполнительницы стражей порядка попросил близкий ей человек.

Капитан Дин Уорти из офиса шерифа округа Вентура отметил, что к певице отправили знакомого с ней сержанта МакКонвилла, который подтвердил, что «с мисс Спирс все хорошо».

Сама певица пояснила, что решила скопировать Шакиру, которая станцевала с ножами на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2023. Также в комментариях утверждается, что ножи у Спирс были ненастоящие, однако позже у неё заметили повязку на руке и маленький порез на ноге.

Ранее муж Бритни Спирс Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы, обвинив супругу в измене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».