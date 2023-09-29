Полиция заинтересовалась состоянием станцевавшей с ножами Бритни Спирс

Сотрудники полиции решили навестить американскую певицу Бритни Спирс, которая станцевала с ножами и опубликовала ролик в соцсетях.

Бритни Спирс заявила, что её избила охрана известного баскетболиста

Как сообщает NBC News, проверить состояние здоровья исполнительницы стражей порядка попросил близкий ей человек.

Капитан Дин Уорти из офиса шерифа округа Вентура отметил, что к певице отправили знакомого с ней сержанта МакКонвилла, который подтвердил, что «с мисс Спирс все хорошо».

Сама певица пояснила, что решила скопировать Шакиру, которая станцевала с ножами на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2023. Также в комментариях утверждается, что ножи у Спирс были ненастоящие, однако позже у неё заметили повязку на руке и маленький порез на ноге.

Ранее муж Бритни Спирс Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы, обвинив супругу в измене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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