Бритни Спирс заявила, что её избила охрана известного баскетболиста

По её словам, она увидела спортсмена в отеле в Лас-Вегасе, а затем в ресторане. В заведении было очень шумно, поэтому желая сфотографироваться с Вембаньямой он похлопала его сначала по спине, а затем по плечу, с целью привлечь к себе внимание, а охрана баскетболиста ударила её по лицу.

«Его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки», – написала Спирс.

Представители певицы обратились в полицию, а сама исполнительница выразила надежду, что перед ней всё же извинятся.

Ранее Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса в том, что они использовал положение опекуна и тратил её деньги, чтобы построить собственную карьеру в Голливуде, сообщает RT.