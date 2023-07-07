Бритни Спирс заявила, что её избила охрана известного баскетболиста
Певица Бритни Спирс в своих соцсетях заявила, что была избита охраной баскетболиста Виктора Вембаньямы.
По её словам, она увидела спортсмена в отеле в Лас-Вегасе, а затем в ресторане. В заведении было очень шумно, поэтому желая сфотографироваться с Вембаньямой он похлопала его сначала по спине, а затем по плечу, с целью привлечь к себе внимание, а охрана баскетболиста ударила её по лицу.
«Его охрана, не оборачиваясь, ударила меня по лицу на глазах у толпы. Я упала и у меня слетели очки», – написала Спирс.
Представители певицы обратились в полицию, а сама исполнительница выразила надежду, что перед ней всё же извинятся.
Ранее Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса в том, что они использовал положение опекуна и тратил её деньги, чтобы построить собственную карьеру в Голливуде, сообщает RT.
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