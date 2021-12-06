Киркорова могут арестовать за неуплату дорожных штрафов

На певца Филиппа Киркорова было составлено 90 протоколов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебного ведомства.

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Отмечается, что они были созданы полицией за неуплату артистом дорожных штрафов. Теперь певцу грозит административный арест.

Ранее известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду.

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:НарушенияГИБДДШтрафыФилипп Киркоров
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