Киркорова могут арестовать за неуплату дорожных штрафов
6 декабря 202112:35
На певца Филиппа Киркорова было составлено 90 протоколов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебного ведомства.
Отмечается, что они были созданы полицией за неуплату артистом дорожных штрафов. Теперь певцу грозит административный арест.
Ранее известного бойца MMA Чоршанбиева задержали в Москве за опасную езду.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru