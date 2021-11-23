Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак потребовал от телеведущей $2 млн

По слова Тарасова, Собчак говорит неправду, рассказывая о ДТП. В частности, мужчина не верит, что телеведущая не имеет отношения к адвокату водителю «Майбаха» и что она пострадала в ходе аварии.

Тарасов также рассказал, что Собчак предлагала оплатить психолога для дочери погибшей и обеспечить образование в хорошей школе. Однако мужчина в ответ потребовал компенсацию в размере $2 млн.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.

