Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак потребовал от телеведущей $2 млн

Антон Тарасов, бывший муж погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак заявил, что будет требовать с телеведущей компенсацию в размере $2 млн. Об этом мужчина сообщил в интервью «КП-Новосибирск».

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По слова Тарасова, Собчак говорит неправду, рассказывая о ДТП. В частности, мужчина не верит, что телеведущая не имеет отношения к адвокату водителю «Майбаха» и что она пострадала в ходе аварии.

Тарасов также рассказал, что Собчак предлагала оплатить психолога для дочери погибшей и обеспечить образование в хорошей школе. Однако мужчина в ответ потребовал компенсацию в размере $2 млн.

ДТП случилось на трассе в аэропорт Сочи 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали две девушки. Одна из пассажирок скончалась. Водитель такси, в котором ехала Собчак, взял на себя вину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПКсения Собчак
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