Полиция Италии конфисковала 2 тыс. подделок Пикассо и Шагала
Итальянская полиция раскрыла целую сеть фальсификаторов произведений искусства, состоящую как минимум из 38 человек. Такое число подозреваемых проходят по делу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на полицию Пизы.
Транснациональная операция началась в марте 2023 года. Правоохранители обнаружили подделки в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Продано 2,1 тыс. произведений, за которые подозреваемые могли получить не меньше €200 млн.
Преступники подделывали работы в том числе Клода Моне, Винсента ван Гога, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали, Марка Шагала и Энди Уорхола. Они даже стали организаторами двух выставок Бэнкси - на них представили и подлинники, и подделки. Полиция начала расследование после заявления бизнесмена, в коллекции которого оказалось около 200 подделок.
В Москве ранее задержали пенсионерку 78 лет и её приятеля 53 лет за кражу картин Михаила Врубеля и Давида Бурлюка.
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