Полиция Италии конфисковала 2 тыс. подделок Пикассо и Шагала

Итальянская полиция раскрыла целую сеть фальсификаторов произведений искусства, состоящую как минимум из 38 человек. Такое число подозреваемых проходят по делу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на полицию Пизы.

Транснациональная операция началась в марте 2023 года. Правоохранители обнаружили подделки в мастерских в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Продано 2,1 тыс. произведений, за которые подозреваемые могли получить не меньше €200 млн.