Пенсионерка украла из квартиры в Москве картины Врубеля и Бурлюка

В Москве задержали пенсионерку 78 лет и её приятеля 53 лет за кражу произведений искусства. Злоумышленники похитили картины Михаила Врубеля и Давида Бурлюка. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Работы знаменитых художников хранились в квартире известного коллекционера на Большой Пионерской улице. По словам сына владельца собрания, весной прошлого года его отец скончался от онкологического заболевания. В последние дни с ним проводил время некий 53-летний знакомый.



По мнению потерпевшего, злоумышленник вступил в сговор с его 78-летней тетей и решил похитить часть коллекции. Помимо полотен Врубеля и Бурлюка там также находились десятки редких образцов декоративно-прикладного искусства, в том числе иконы, датированные XVII-XIX веками. Примерную стоимость коллекции мужчина оценил в 400 миллионов рублей.

Обнаружив пропажу ценных вещей, сын коллекционера обратился в полицию. Предполагаемые сообщники вскоре были задержаны. Но у них нашли и изъяли только половину похищенного, другую часть предстоит ещё разыскать. Возбуждено уголовное дело.

