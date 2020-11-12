Покровский поблагодарил Макаревича за новый альбом

Новый альбом «В метре» группы «Машина времени» возглавил iTunes. Он стал самым скачиваемым в российском сегменте сервиса на следующий день после выхода.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН поблагодарил Андрей Макаревича за его творчество.