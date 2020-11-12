Покровский поблагодарил Макаревича за новый альбом
Лидер группы «Ногу свело!» в интервью НСН назвал выход нового альбома «Машины времени» лучшим событием последних дней.
Новый альбом «В метре» группы «Машина времени» возглавил iTunes. Он стал самым скачиваемым в российском сегменте сервиса на следующий день после выхода.
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН поблагодарил Андрей Макаревича за его творчество.
«Нет, наверное, более приятной, прекрасной, близкой моему сердцу новости за последние дни. Я поздравляю всю группу. Андрей Вадимович, от младшего большой привет, поклон и уважение», – сказал он.
Тем временем, у группы «Ногу свело!» вышел новый live-альбом с юбилейной программой «30 лет назло шоу-бизнесу».
Также Покровский эксклюзивном интервью НСН рассказал, как отыграет ближайшие концерты с учетом новых ограничений из-за коронавируса.
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