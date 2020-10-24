Музыкальный критик не ждет революции от новинок Макаревича и Маккартни

Однако журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН предположил, что ждать музыкальной революции от грядущих премьер не стоит.

«Думаю, что от этих пластинок вряд ли можно ожидать музыкальной революции. Но авторы этих альбомов могли бы написать научный труд о том, как сохранять интерес к сочинению музыки на протяжении долгих лет», – прокомментировал он.

Тем временем, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эксклюзивном интервью НСН поддержал режиссера Никиту Михалкова в идее помогать семьям умерших артистов.

