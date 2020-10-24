Музыкальный критик не ждет революции от новинок Макаревича и Маккартни
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН поделился предвкушением о грядущих премьерах от рок-звезд.
Участник британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни выпустит новый, 18-й сольный альбом под названием «McCartney III». Премьера намечена на 11-ое декабря. Предыдущий альбом вышел в сентябре 2018 года.
От звезд классического русского рока тоже есть новости. Группа «Машина времени» выпустит новый альбом 6 ноября. Его название пока не раскрывается. Все десять песен были написаны за последние два года, причем основная часть — за время самоизоляции.
Однако журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с НСН предположил, что ждать музыкальной революции от грядущих премьер не стоит.
«Думаю, что от этих пластинок вряд ли можно ожидать музыкальной революции. Но авторы этих альбомов могли бы написать научный труд о том, как сохранять интерес к сочинению музыки на протяжении долгих лет», – прокомментировал он.
Тем временем, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эксклюзивном интервью НСН поддержал режиссера Никиту Михалкова в идее помогать семьям умерших артистов.
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