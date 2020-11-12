Лидер группы «Ногу свело!» рассказал о концертах в условиях ограничений
Музыкант Максим Покровский в эфире НСН поддержал сокращение продажи билетов для театров и концертных залов.
Министерство культуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов до середины января. Заполняемость залов теперь должна быть не более 25 процентов. В столичных музеях и вовсе приостановят выставки и групповые экскурсии. Вслед за Москвой Петербург вводит свои ограничения. В театрах, в кино и на концертах залы можно заполнять не более чем наполовину.
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН рассказал о том, как отыграет ближайшие концерты в новых ограничительных условиях.
«Как музыкант, которому в этом месяце предстоят концерты, я скажу, что, во-первых, полностью согласен с ограничениями. И я был бы с ними согласен и в том случае, если бы вообще закрыли все массовые мероприятия, того требует наша безопасность. Тем не менее, наши концерты пройдут. Это уважение и дань тем, кто их ждет. Все меры безопасности, я надеюсь, будут соблюдены. А для тех, кто не уверен в том, что безопасность стопроцентная, мы делаем все для того, чтобы еще была онлайн-версия нашего выступления. А так, концерты пройдут 19 ноября в петербургском клубе «Космонавт» и 20 ноября в московском ДК имени Горбунова», – пригласил он.
Музыкант также напомнил, что накануне группа «Ногу свело» выпустила новый live-альбом с юбилейной программой «30 лет назло шоу-бизнесу».
«Немаловажная новость для меня. Доступны и аудио, и видео альбома», – сказал он.
Кроме того, Покровский в эксклюзивном интервью НСН поддержал американского актера Джонни Деппа, которого лишили роли в «Фантастических тварях».
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