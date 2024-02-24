Покинувший РФ актер Смольянинов выступил в кафе Риги за 50 тысяч рублей

По информации СМИ, за небольшой концерт ему заплатили 500 евро (около 50 тысяч рублей), а заведение угостило артиста едой за свой счет на 83 евро.

Во время выступления артист вновь напомнил собравшимся, что выступает против спецоперации на Украине. По словам одного из сотрудников заведения, мини-концерт длился около трех часов.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что актер Артур Смольянинов не сможет сниматься в кино, напоминает «Радиоточка НСН».

