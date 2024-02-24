Покинувший РФ актер Смольянинов выступил в кафе Риги за 50 тысяч рублей
Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов) выступил 21 февраля в кафе Elpa в Риге, пишет Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, за небольшой концерт ему заплатили 500 евро (около 50 тысяч рублей), а заведение угостило артиста едой за свой счет на 83 евро.
Во время выступления артист вновь напомнил собравшимся, что выступает против спецоперации на Украине. По словам одного из сотрудников заведения, мини-концерт длился около трех часов.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что актер Артур Смольянинов не сможет сниматься в кино, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru