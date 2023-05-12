Жорин заявил, что внесенный в список террористов Смольянинов не сможет сниматься в кино

«К сожалению, пока Смольянинов будет находиться в статусе террориста или экстремиста, хотя я пока не видел его в этих списках, то в кино он сниматься не сможет», — подчеркнул защитник.

По словам Жорина, если артист все же снимется в каких-то картинах, с их показом возникнут проблемы. Как отметил адвокат, Смольянинов, находясь в соответствующих списках Росфинмониторинга, может фигурировать лишь в оперативных съемках.

Жорин считает сложившуюся ситуацию грустной: по его мнению, Смольянинов — хороший актер. Однако артист придерживается «не самой лучшей» позиции.

