Жорин заявил, что внесенный в список террористов Смольянинов не сможет сниматься в кино
Признанный иноагентом и внесенный в список террористов и экстремистов актер Артур Смольянинов не сможет сниматься в кино. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru.
«К сожалению, пока Смольянинов будет находиться в статусе террориста или экстремиста, хотя я пока не видел его в этих списках, то в кино он сниматься не сможет», — подчеркнул защитник.
По словам Жорина, если артист все же снимется в каких-то картинах, с их показом возникнут проблемы. Как отметил адвокат, Смольянинов, находясь в соответствующих списках Росфинмониторинга, может фигурировать лишь в оперативных съемках.
Жорин считает сложившуюся ситуацию грустной: по его мнению, Смольянинов — хороший актер. Однако артист придерживается «не самой лучшей» позиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru