Артур Смольянинов назвал украинское гражданство «идеальным предложением»

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов), покинувший Россию, назвал украинское гражданство идеальным для него предложением. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились в разговоре с актером главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

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В ходе беседы пранкеры сообщили, что украинские власти готовы обсудить вопрос предоставления гражданства Смольянинову и его семье.

«Лично для меня это вообще идеальное предложение», - отреагировал актер.

Он также поддержал идею его непубличного визита на Украину, где мог бы лично обсудить детали получения гражданства с властями страны.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что Киев будет лишить гражданства граждан страны, получивших паспорт России.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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