Артур Смольянинов назвал украинское гражданство «идеальным предложением»

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов), покинувший Россию, назвал украинское гражданство идеальным для него предложением. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились в разговоре с актером главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.