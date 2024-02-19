Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде

По информации издания, музыканта задержали в кафе на острове Пхукет. Рэпера доставили в полицейское отделение для проверки документов.

Сам Хадзарагов допустил, что его депортируют в Россию. Исполнитель заявил, что готов вернуться на родину.

В феврале 2023 года рэпера избили во Владикавказе. После этого он уехал в Таиланд и избавился от имущества в России.

В начале февраля Хадзарагов записал обращение к фанатам. Он заявил о желании вернуться в Россию и попросил денег на билет, напоминает «Радиоточка НСН».

