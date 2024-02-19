Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде
Исполнителя хита «Медуза» рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, музыканта задержали в кафе на острове Пхукет. Рэпера доставили в полицейское отделение для проверки документов.
Сам Хадзарагов допустил, что его депортируют в Россию. Исполнитель заявил, что готов вернуться на родину.
В феврале 2023 года рэпера избили во Владикавказе. После этого он уехал в Таиланд и избавился от имущества в России.
В начале февраля Хадзарагов записал обращение к фанатам. Он заявил о желании вернуться в Россию и попросил денег на билет, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Покинувшего Россию рэпера Matrang задержали в Таиланде
- Алаудинов: СВО может завершиться в сентябре 2024 года
- Фуры с военной техникой для ВСУ застряли на границе с Польшей
- Йеменские хуситы атаковали два судна США в Аденском заливе
- Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев
- Об осужденном за наркотики игроке «Спартака» Промесе снимут сериал
- СМИ: финские резервисты начали увольняться после вступления страны в НАТО
- Мадонна упала со стула во время концерта в Сиэтле
- Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль за поставками бананов в РФ
- В Киеве демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru