СМИ: певец Matrang не захотел возвращаться в Россию после избиения

Российский певец Matrang (Алан Хадзарагов) из-за прошлогоднего избиения не хочет возвращаться на родину, пишет Telegram-канал SHOT.

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В феврале прошлого года знакомые позвали артиста в один из ресторанов Владикавказа. Вместо заведения Хадзарагова отвезли в лес и избили. Весь процесс снимали на камеру.

После инцидента певец уехал в Таиланд. Он избавился от имущества в России и разорвал связи с лейблом Gazgolder.

«Чтобы избежать лишнего внимания, он сбрил брови и отрастил волосы», - сообщило издание LIFE.ru.

На одном из стримов исполнитель признался, что не намерен возвращаться в РФ. При этом запланированный на апрель тур по российским городам не отменен.

Ранее появилась информация об избиении вокалиста шансон-группы «БумеR» Игоря Кулинича в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из официальной группы Matrang VK
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