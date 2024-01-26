СМИ: певец Matrang не захотел возвращаться в Россию после избиения
Российский певец Matrang (Алан Хадзарагов) из-за прошлогоднего избиения не хочет возвращаться на родину, пишет Telegram-канал SHOT.
В феврале прошлого года знакомые позвали артиста в один из ресторанов Владикавказа. Вместо заведения Хадзарагова отвезли в лес и избили. Весь процесс снимали на камеру.
После инцидента певец уехал в Таиланд. Он избавился от имущества в России и разорвал связи с лейблом Gazgolder.
«Чтобы избежать лишнего внимания, он сбрил брови и отрастил волосы», - сообщило издание LIFE.ru.
На одном из стримов исполнитель признался, что не намерен возвращаться в РФ. При этом запланированный на апрель тур по российским городам не отменен.
Ранее появилась информация об избиении вокалиста шансон-группы «БумеR» Игоря Кулинича в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции протестующие фермеры заблокировали дороги вокруг Парижа
- В Европе побит температурный рекорд для середины зимы
- Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата
- Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре
- Россиянина задержали за интимную переписку с 12-летней девочкой
- ЦИК заявил о несущественных ошибках в подписях за Путина
- МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина
- People: Киану Ривза заметили на костылях на съемках
- СМИ: певец Matrang не захотел возвращаться в Россию после избиения
- «Ходить пока сложно»: певица Анна Asti заявила об операции на ногах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru