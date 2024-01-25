Показ новой комедии с Юрием Стояновым начнется в онлайн-кинотеатрах с 29 февраля
Премьера новой российской комедии «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли состоится 29 февраля в онлайн-кинотеатрах Start и Wink, сообщает «Российская газета».
В центре сюжета – история вора-рецидивиста, которому приходится перевоплотиться в няню для собственных внуков.
В день премьеры зрители увидят сразу две серии. Режиссером сериала стал Дмитрий Грибанов, ранее работавший с Юрием Стояновым во втором сезоне «Вампиров средней полосы».
Ранее народный артист России Юрий Стоянов в разговоре с НСН объяснил популярность сказок среди российского зрителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru