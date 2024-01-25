Показ новой комедии с Юрием Стояновым начнется в онлайн-кинотеатрах с 29 февраля

Премьера новой российской комедии «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли состоится 29 февраля в онлайн-кинотеатрах Start и Wink, сообщает «Российская газета».

«Пока не посмотрю — не хвалю»: Стоянов о плохих фильмах и работе с Сухоруковым

В центре сюжета – история вора-рецидивиста, которому приходится перевоплотиться в няню для собственных внуков.

В день премьеры зрители увидят сразу две серии. Режиссером сериала стал Дмитрий Грибанов, ранее работавший с Юрием Стояновым во втором сезоне «Вампиров средней полосы».

Ранее народный артист России Юрий Стоянов в разговоре с НСН объяснил популярность сказок среди российского зрителя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктерОнлайнПремьераСериалЮрий Стоянов

Горячие новости

Все новости

партнеры