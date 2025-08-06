В Газе опрокинулся грузовик с гумпомощью, погибли 20 человек
Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся в секторе Газа, десятки человек погибли и пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы властей.
Инцидент произошел в центральной части Газы.
«Двадцать человек погибли, десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь... после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием», - отмечается в сообщении.
Власти считают, что военные Израиля намеренно направили машину с гумпомощью по небезопасным, непригодным для движения дорогам, которые ранее пострадали от бомбардировок.
Между тем Всемирная организация здравоохранения в июле зафиксировала всплеск смертности в Газе в связи с недоеданием. В отчете ведомства отмечается, что за первые недели месяца было госпитализировано свыше 5 тысяч детей с недоеданием, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru