Ранее Netflix подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России, документы поступили в Роспатент в марте 2026 года. Бырдин допустил, что подобная мера скорее носит гигиенический характер.



«Товарный знак этого стримингового сервиса зарегистрирован в России с 2011 года. Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет, но если он не используется какое-то время, возможна досрочная аннуляция. Очень многие компании, даже если они ушли из России, продолжают продлевать регистрацию своих торговых знаков. Цель понятна – не для того, чтобы вернуться. С этим это может быть не связано. Просто правообладатель, который владеет определенным торговым знаком на определенной территории, может потерять его без продления. Это действие носит гигиенический характер и делается, судя по всему, от лица компании по доверенности одной из юридических фирм, которая работает в России», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, пока нет никаких признаков, говорящих о намерении стримингового сервиса вернуться в Россию, однако все может измениться в любой момент.

«Вероятность возвращения Netflix в Россию не нулевая, но пока признаков нет. Их никто не выгонял. Они самостоятельно закончили свою деятельность в России в 2022 году. При желании могут вернуться хоть завтра, но сейчас не делают этого, видимо, по тем же самым политическим причинам, по которым тогда ушли из страны», - объяснил Бырдин.