«Никто не выгонял»: Названы условия возвращения Netflix в Россию
Заявка на регистрацию товарного знака в России еще не означает, что Netflix уже планирует свое возвращение на рынок страны, сказал НСН Алексей Бырдин.
Стриминговый сервис Netflix может вернуться в Россию, если будет цензурировать оригинальный контент с учетом законодательства РФ, однако платформа не несет ответственности за размещение своих сериалов на пиратских ресурсах, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин.
Ранее Netflix подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России, документы поступили в Роспатент в марте 2026 года. Бырдин допустил, что подобная мера скорее носит гигиенический характер.
«Товарный знак этого стримингового сервиса зарегистрирован в России с 2011 года. Срок действия исключительного права на товарный знак составляет 10 лет, но если он не используется какое-то время, возможна досрочная аннуляция. Очень многие компании, даже если они ушли из России, продолжают продлевать регистрацию своих торговых знаков. Цель понятна – не для того, чтобы вернуться. С этим это может быть не связано. Просто правообладатель, который владеет определенным торговым знаком на определенной территории, может потерять его без продления. Это действие носит гигиенический характер и делается, судя по всему, от лица компании по доверенности одной из юридических фирм, которая работает в России», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, пока нет никаких признаков, говорящих о намерении стримингового сервиса вернуться в Россию, однако все может измениться в любой момент.
«Вероятность возвращения Netflix в Россию не нулевая, но пока признаков нет. Их никто не выгонял. Они самостоятельно закончили свою деятельность в России в 2022 году. При желании могут вернуться хоть завтра, но сейчас не делают этого, видимо, по тем же самым политическим причинам, по которым тогда ушли из страны», - объяснил Бырдин.
По его словам, до официального возвращения в Россию стриминг не несет ответственности за содержание своих оригинальных шоу, которые можно увидеть на территории страны. Сериалы Netflix сегодня доступны российским зрителям на пиратских ресурсах и некоторых других платформах. При этом содержание ряда шоу противоречит действующему российскому законодательству, среди прочего встречается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
«Пока Netflix официально не вернулся в Россию, свой контент на российской территории в легальный оборот не пускает. Соответственно, стриминговый сервис не является обязанным субъектом, к нему вопросов быть не может. Ответственность за то, что их контент без цензуры с учетом требований российского законодательства распространяют пиратские сайты - вопрос к тому как у нас выстроена борьба с дискредитацией традиционных ценностей на пиратских ресурсах. Если это пиратская копия, размещенная в RuTube или VK, площадки будут вынуждены удалить этот контент или подвергнуть его редактуре. Если это контент на пиратском сайте, который не является соцсетью, тогда с ним сейчас по действующему законодательству никто ничего сделать не может», - заявил он.
Согласно российскому рейтингу сериалов за 2025 год, представленному «Медиалогией», самым популярным проектом является южнокорейский триллер «Игра в кальмара». На втором месте – «Очень странные дела». Оба проекта созданы для стриминговой платформы Netflix, напоминает «Радиоточка НСН».
