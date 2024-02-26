«Хайп и риск»: Скандальная Ивлеева поможет «Мальвине» собрать кассу

«Как правило, скомпрометированные актеры и в российском кино, и в Голливуде заменяются на других или удаляются с ними сцены. Зачастую фильмы от этого проигрывают. Наверняка продюсерам извне рекомендуют Анастасию превратить в кого-то другого, но насколько это возможно, исходя из того, что снято, сказать нельзя, потому что мы не видим объем материала. Если она играет одну из главных ролей, то, конечно, заменить такое количество отснятого материала просто невозможно. Надо переделывать картину, а денег на это ни у кого нет, потому что бюджеты там колоссальные, да и работа уже проделана. Можно только посочувствовать всей продюсерской группе. Также съемки проходили летом, как эти сцены переснимать зимой?» — заявил Григорьев.

Собеседник НСН предположил, что скандальная популярность Ивлеевой может сыграть на руку новой картине.

«Я бы на месте продюсеров пошел на риск. Здесь Ивлеева хорошая, она по роли помогает заблудившейся девочке, это интерпретация известной героини. Может быть, фильм с ее участием не снимут с проката, и он станет прецедентом, потому что до этого всех вымарывали. Это будет хайпом, который поможет собрать кассу, что в нынешних условиях для нашего кино очень важно, на фоне отсутствия иностранного кино появляются достойные и интересные ленты. Поэтому я бы ждал этот фильм в прокате, тем более, что до 28 марта еще целый месяц. Ивлеевой надо сделать что-то хорошее, чтобы было поменьше поводов у поборников морали попросить снять с проката ее картину. На резонансе, что Ивлеева, которая уже максимально раскаялась, в главной роли, картина подняла бы нормальную кассу. Это бы принесло налоги и немного успокоило этот шторм. Однако отмечу, что дата релиза не очень удачная, учитывая то, что конец марта в этом году будет очень важным и судьбоносным из-за выборов», — подытожил он.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов назвал «дешевой показухой» возможный визит блогера Анастасии Ивлеевой в ДНР.

