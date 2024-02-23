С Ивлеевой хотят взыскать более 23 млн рублей из-за не открывшегося бара
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала более 23 млн рублей. Как сообщает Life.ru, этот долг образовался из-за её так и не открывшегося бара в Москве.
Уточняется, что ради открытия заведения она в 2021 году зарегистрировала компанию ООО «Капельница групп», однако бар так и не начал работать.
В итоге предприниматель Александр Мокров подал на Ивлееву в суд, требуя взыскать 15,9 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. После того, как «Капельница групп» проиграла иск, арбитражный суд признал её банкротом.
Также суд взыскал с телеведущей 7,1 млн рублей в пользу ООО «Депо» - долг за аренду помещения под бар. Таким образом, с учётом неустоек и штрафа, общая задолженность компании Ивлеевой выросла до 23,9 млн рублей.
Ранее Лефортовский суд Москвы принял иск к Анастасии Ивлеевой и олигарху Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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