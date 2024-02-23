С Ивлеевой хотят взыскать более 23 млн рублей из-за не открывшегося бара

Уточняется, что ради открытия заведения она в 2021 году зарегистрировала компанию ООО «Капельница групп», однако бар так и не начал работать.

В итоге предприниматель Александр Мокров подал на Ивлееву в суд, требуя взыскать 15,9 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. После того, как «Капельница групп» проиграла иск, арбитражный суд признал её банкротом.

Также суд взыскал с телеведущей 7,1 млн рублей в пользу ООО «Депо» - долг за аренду помещения под бар. Таким образом, с учётом неустоек и штрафа, общая задолженность компании Ивлеевой выросла до 23,9 млн рублей.

Ранее Лефортовский суд Москвы принял иск к Анастасии Ивлеевой и олигарху Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

