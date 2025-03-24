Михаила Ефремова освободили по УДО
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова.
Ефремов просил выпустить его по УДО в связи с состоянием здоровья и тем, что в заключении он пересмотрел взгляды на жизнь. На заседании сообщили, что актер несколько раз получал дисциплинарные взыскания, в том числе попадал в штрафной изолятор за использование смартфона, напоминает RT. Однако Алексеевский районный суд Белгородской области (там актер отбывает наказание) удовлетворил прошение об УДО. По данным СМИ, он освободится 7 апреля.
В сентябре 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии (впоследствии срок уменьшили до 7,5 года) за аварию со смертельным исходом - 8 июня того же года Ефремов будучи пьяным выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой был 57-летний Михаил Захаров. Мужчина погиб. Тогда сторона защиты актера настаивала на том, что Ефремов не сидел за рулем и его подставили. Однако позже Ефремов признал вину и сказал, что заканчивает актерскую карьеру из-за происшествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru