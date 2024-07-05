Поет трусами! Продюсер Ратников ответил Чеботиной, пригрозившей уйти со сцены
Эд Ратников заявил НСН, что некоторые артисты сегодня могут завлечь слушателей только эпатажными нарядами и «выпуклостями».
Некоторые артисты могут завлечь слушателей только эпатажными нарядами и «выпуклостями», заявил гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников в пресс-центре НСН, отвечая на вопрос о планах певицы Чеботиной уйти со сцены в случае дресс-кода для артистов.
«Это личное дело каждого, что ему делать: прийти на сцену или уйти со сцены. Может быть, там есть еще ряд причин, по которым ее присутствие на сцене не очень востребовано… Поэтому люди стараются, особенно девочки, показывать выпуклости, чтобы получить свою аудиторию, если больше завлечь нечем… Тогда стараются петь трусами», - отметил он.
Ранее российская поп-исполнительница Люся Чеботина пригрозила завершить свою карьеру, в случае если будет принят закон о дресс-коде для артистов, передает «Радиоточка НСН».
Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Министерство пообещало направить в региональные подразделения рекомендацию "с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов", а также напомнило, что реализация "государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти является приоритетом".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным
- «Нужно снимать свое!»: Режиссер Бортко не оценил идею ремейков советских фильмов
- Россиянам рассказали, что кондиционер может спровоцировать обострение инфекций
- Россия пригласила Венесуэлу на саммит БРИКС в Казани
- Россиянам рассказали, как отучить кошку от порчи мебели
- В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов на АЗС
- «Киномакс» отменил показы фильма-шоу «Подземелья Чикен Карри» студии Гудкова
- SHAMAN рассказал, что с детства испытывает проблемы со слухом
- После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск возбудили дело о теракте
- Боррель: ЕС исключает возможность официальных контактов с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru