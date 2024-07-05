Поет трусами! Продюсер Ратников ответил Чеботиной, пригрозившей уйти со сцены

Некоторые артисты могут завлечь слушателей только эпатажными нарядами и «выпуклостями», заявил гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников в пресс-центре НСН, отвечая на вопрос о планах певицы Чеботиной уйти со сцены в случае дресс-кода для артистов.

«Это личное дело каждого, что ему делать: прийти на сцену или уйти со сцены. Может быть, там есть еще ряд причин, по которым ее присутствие на сцене не очень востребовано… Поэтому люди стараются, особенно девочки, показывать выпуклости, чтобы получить свою аудиторию, если больше завлечь нечем… Тогда стараются петь трусами», - отметил он.