«Надеть никабы?»: Милонов заявил, что в Госдуме не обсуждают дресс-код для артистов

Госдума не занимается вопросами внешнего вида артистов, но слышит просьбы избирателей ограничить исполнителей на семейных мероприятиях, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Зачем нужны законы о дресс-кодах, никто это не обсуждает. Я понимаю, что артисты хотят об этом напомнить и сделать себя жертвами тоталитарного режима, что на них все хотят надеть никабы. Никто этой чушью не занимается, в Госдуме у нас очень много своих дел. Есть мнение наших избирателей, которые просят организаторов концертов, чтобы, когда на подростковый утренник приходит артист, чтобы он сопоставлял аудиторию, перед которой он выступает, и свой внешний вид. Никто с линейками и рулетками бегать не собирается. То же самое в частном секторе. Мерять трусы в рамках закона никто не собирается», - объяснил он.

Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Министерство пообещало направить в региональные подразделения рекомендацию "с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов", а также напомнило, что реализация "государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти является приоритетом".

