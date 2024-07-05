«Надеть никабы?»: Милонов заявил, что в Госдуме не обсуждают дресс-код для артистов
Виталий Милонов заявил НСН, что Госдума не занимается вопросами внешнего вида артистов.
Госдума не занимается вопросами внешнего вида артистов, но слышит просьбы избирателей ограничить исполнителей на семейных мероприятиях, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Зачем нужны законы о дресс-кодах, никто это не обсуждает. Я понимаю, что артисты хотят об этом напомнить и сделать себя жертвами тоталитарного режима, что на них все хотят надеть никабы. Никто этой чушью не занимается, в Госдуме у нас очень много своих дел. Есть мнение наших избирателей, которые просят организаторов концертов, чтобы, когда на подростковый утренник приходит артист, чтобы он сопоставлял аудиторию, перед которой он выступает, и свой внешний вид. Никто с линейками и рулетками бегать не собирается. То же самое в частном секторе. Мерять трусы в рамках закона никто не собирается», - объяснил он.
Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Министерство пообещало направить в региональные подразделения рекомендацию "с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов", а также напомнило, что реализация "государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти является приоритетом".
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