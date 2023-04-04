Подведены итоги уникального конкурса «Узорная Русь»

Поведены итоги всероссийского творческого конкурса «Узорная Русь». Его провёл Национальный Фонд сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как отметили организаторы, культурно-просветительский смотр оказался востребован как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. В общей сложности на конкурс было прислано 14 319 заявок из 52 городов РФ, а также из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Такая активность превзошла все ожидания жюри.

Конкурс оценивали видные общественные деятели, работники культуры, преподаватели, журналисты и фотохудожники. Работы 111 финалистов примут участие в выставках в Москве, Солнечногорске, Зеленограде, Клину, Ростове и других городах.

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Параллельно с действующими экспозициями будут организованы лекции по русской культуре, состоится презентация печатной версия книги, по мотивам которой был организован конкурс. При этом электронный вариант издания скачан с сайта Фонда более 50 тысяч раз, в том числе, пользователями из стран дальнего Зарубежья.

Участники конкурса воспроизводили малоизвестные и полузабытые орнаменты, узоры и сюжеты народных мастеров. Результаты их творчества станут составной частью формирования нематериальных культурных памятников России в рамках сохранения культурно-исторического наследия

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Фото: Пресс-служба конкурса «Узорная Русь»
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