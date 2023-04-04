Подведены итоги уникального конкурса «Узорная Русь»

Поведены итоги всероссийского творческого конкурса «Узорная Русь». Его провёл Национальный Фонд сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как отметили организаторы, культурно-просветительский смотр оказался востребован как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья. В общей сложности на конкурс было прислано 14 319 заявок из 52 городов РФ, а также из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Такая активность превзошла все ожидания жюри.

Конкурс оценивали видные общественные деятели, работники культуры, преподаватели, журналисты и фотохудожники. Работы 111 финалистов примут участие в выставках в Москве, Солнечногорске, Зеленограде, Клину, Ростове и других городах.