Фонд «Родная земля» показал вымирающие тюльпаны в России и Великобритании

Президент фонда Владимир Алексеев рассказал НСН, как несколько лет боролся за выживаемость краснокнижных дикорастущих в Саратовской области тюльпанах Шренка.

Множество видов флоры и фауны в России находится на грани исчезновения. К таким видам относится в частности дикорастущий тюльпан Шренка. Каждую весну он расцветает в Саратовской области и находится на грани выживания из-за небережливого отношения людей к растению. Президент фонда «Родная земля», лауреат национальной премии «Хрустальный компас» Владимир Алексеев рассказал НСН, что всероссийский культурный эколого-просветительский проект «Чудо природы – Куриловская степь» был направлен на повышение уровня экологической культуры среди россиян. В его рамках в 2020 году была проведена серия фотовыставок, лекций и мастер-классов.

«Природное биоразнообразие России является одним из главных богатств нашей Родины. Но, к большому сожалению, мы непрерывно видим, как множество видов флоры и фауны исчезает или находится на грани исчезновения. Таковым является и тюльпан Шренка, занесённый в Красную книгу РФ в 1988 году, но из-за варварского отношения людей до сих пор находящийся на грани вымирания. Одной из причин данной проблемы является низкий уровень экологической культуры среди населения, поскольку большинство природоохранных нарушений происходит по причине незнания, неосознанного отношения к экологическим проблемам», - отметил он.

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По словам Алексеева, цикл мероприятий по формированию экологического поведения прошел в Саратовской области благодаря президентскому гранту. Затем проект решили масштабировать, с марта 2021-го по февраль 2023 года фонд «Родная земля» продолжил его, но уже с помощью собственных средств и участия партнеров.

За это время в 12 субъектах страны прошли десятки фотовыставок и лекций, посвященных Куриловской степи и тюльпану Шренка. Благодаря присуждению Королевским фотографическим обществом главе фонда Алексееву звания лучшего тревел-фотографа мира, богатство Саратовской области было показано в Лондоне, на уличной экспозиции Кингс Кросс.

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ФОТО: Фонд «Родная земля»
ТЕГИ:ПроектыПриродаЭкология
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