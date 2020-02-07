Подтверждена госпитализация актера Валерия Гаркалина

Гаркалин сначала пожаловался на высокую температуру, затем у него началась одышка. В результате врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление лёгких», передает RT.

В 2018 году артист уже лечился от воспаления легких, тогда он был госпитализирован в институте скорой помощи имени Склифосовского.

Гаркалин сыграл более сотни ролей в кино и театре, он сыграл в таких фильмах как «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый».

