Подтверждена госпитализация актера Валерия Гаркалина
В пресс-службе Российского института театрального искусства подтвердили факт госпитализации актера Валерия Гаркалина. В театре заявили, что артист попал в больницу в связи с воспалением легких.
Гаркалин сначала пожаловался на высокую температуру, затем у него началась одышка. В результате врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление лёгких», передает RT.
В 2018 году артист уже лечился от воспаления легких, тогда он был госпитализирован в институте скорой помощи имени Склифосовского.
Гаркалин сыграл более сотни ролей в кино и театре, он сыграл в таких фильмах как «Ширли-мырли» и «Ландыш серебристый».
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