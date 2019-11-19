Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

По предварительным данным, 84-летний актер несколько дней не обращался к медикам и оставался дома, несмотря на недомогание. Врачи, которые в итоге приехали на вызов, доставили артиста в больницу, пишут argumenti.ru.

Сообщается, что у Соломина наблюдается высокая температура, а также проблемы с артериями. По мнению врачей, у актера может быть пневмония, отмечает «Свободная Пресса».

Юрий Соломин с 1998 годa зaнимaет должность художественного руководителя Госудaрственного aкaдемического Мaлого теaтрa России, нaпоминaют Известия. Aктер известен блaгодaря ролям в фильмaх «Обыкновенное чудо», «ТAСС уполномочен зaявить…» и «Летучaя мышь».



