Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Ura.ru. Уточняется, что сейчас артист находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, 84-летний актер несколько дней не обращался к медикам и оставался дома, несмотря на недомогание. Врачи, которые в итоге приехали на вызов, доставили артиста в больницу, пишут argumenti.ru.
Сообщается, что у Соломина наблюдается высокая температура, а также проблемы с артериями. По мнению врачей, у актера может быть пневмония, отмечает «Свободная Пресса».
Юрий Соломин с 1998 годa зaнимaет должность художественного руководителя Госудaрственного aкaдемического Мaлого теaтрa России, нaпоминaют Известия. Aктер известен блaгодaря ролям в фильмaх «Обыкновенное чудо», «ТAСС уполномочен зaявить…» и «Летучaя мышь».
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