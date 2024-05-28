«Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» едет на фест «Новое движение»

«Новое движение» по замыслу организаторов станет платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в киноиндустрии. Ведущие утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков пригласят в эфир генеральных продюсеров фестиваля - Артема Михалкова и Максима Королева, которые расскажут о становлении отечественного молодого кинематографа, новых направлениях, именах и вызовах в индустрии.

«Великий Новгород - красивейший город с многовековой историей, в котором очень много слушателей «НАШЕго Радио» и любителей нашей музыки. Мы рады поработать в выездном формате и познакомиться с городом, его жителями и достопримечательностями. Вдвойне здорово, что мы будем много разговаривать о кино, которое, как известно, неделимо с музыкой. Обещаем: это будет очень интересно. До встречи в эфире!», - сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

На мероприятии будут представлены конкурсная и внеконкурсная программы. В конкурс принимались первые, вторые и третьи работы начинающих режиссеров, задача внеконкурсной программы – показать самые значимые дебюты последних лет, которые способны оставить след в будущем российского кино.

Кроме того, запланирована обширная деловая и образовательная программы. В частности, сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев и продюсер проекта Галина Стриженова дадут мастер-классы в своих направлениях, а режиссер Ангелина Никонова расскажет о разнице между кино как искусством и кино как бизнесом.