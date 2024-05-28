«Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» едет на фест «Новое движение»
Выездная студия «НАШЕго Радио» в рамках фестиваля молодого кино «Новое движение» проведет 30 и 31 мая эфиры на главной площади Великого Новгорода – Площади Победы-Софийской.
«Новое движение» по замыслу организаторов станет платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в киноиндустрии. Ведущие утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков пригласят в эфир генеральных продюсеров фестиваля - Артема Михалкова и Максима Королева, которые расскажут о становлении отечественного молодого кинематографа, новых направлениях, именах и вызовах в индустрии.
«Великий Новгород - красивейший город с многовековой историей, в котором очень много слушателей «НАШЕго Радио» и любителей нашей музыки. Мы рады поработать в выездном формате и познакомиться с городом, его жителями и достопримечательностями. Вдвойне здорово, что мы будем много разговаривать о кино, которое, как известно, неделимо с музыкой. Обещаем: это будет очень интересно. До встречи в эфире!», - сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.
На мероприятии будут представлены конкурсная и внеконкурсная программы. В конкурс принимались первые, вторые и третьи работы начинающих режиссеров, задача внеконкурсной программы – показать самые значимые дебюты последних лет, которые способны оставить след в будущем российского кино.
Кроме того, запланирована обширная деловая и образовательная программы. В частности, сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев и продюсер проекта Галина Стриженова дадут мастер-классы в своих направлениях, а режиссер Ангелина Никонова расскажет о разнице между кино как искусством и кино как бизнесом.
НАША музыка будет сопровождать гостей на протяжении всего мероприятия: со сцены прозвучат хиты проекта «Горшенев», и, конечно, группы «Кукрыниксы» в исполнении Алексея Горшенева и его музыкального коллектива. Найк Борзов споет любимые миллионами россиян песни «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова», «Одна она» и другие, а предводитель команды Вечно Молодых и хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец представит программу, состоящую из хитов группы «Смысловые галлюцинации» и лучших сольных песен.
«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций, которая входит в структуру «Мультимедиа холдинга». На сегодняшний день сеть вещания «НАШЕго Радио» покрывает* 206 стран, еженедельный охват радиостанции превышает** 9,4 миллиона человек.
Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.
* По данным сервиса «Радиостатистика»
** Mediascope. Radio Index – Россия 100+. Июль – Декабрь 2023 (+Zodiac), 12+
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей
- «Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену
- Премьер Словакии Фицо идет на поправку
- «Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков
- Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
- Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России
- На российском рынке появится более 10 новых автомобильных брендов
- «Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» едет на фест «Новое движение»
- Более трех тысяч сайтов в России зарабатывают на компромате
- Испания официально признала государство Палестина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru