«НАШЕ Радио» приглашает слушателей провести уикенд со «Смешариками»

1 и 2 июня одна из ведущих российских радиостанций приглашает всех и каждого независимо от возраста окунуться в волшебный мир детства. В ближайшую субботу и воскресенье место ведущих займут герои культового мультфильма. «Выходные со Смешариками» начнутся в девять утра: будем наслаждаться любимыми детскими песнями в исполнении отечественных музыкантов, а также творческими каверами легендарных рок-хитов в обрамлении группы СмешBand.

Кроме того, мы отметим день рождения «Смешариков»: первого июня анимационному сериалу исполняется 21 год. Присоединяйтесь к НАШЕму веселью всей семьей – это будет феноменально, ёлки-иголки!



Ранее «Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «Мастер Беспорядка», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

