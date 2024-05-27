«НАШЕ Радио» приглашает слушателей провести уикенд со «Смешариками»

В Международный день защиты детей «НАШЕ Радио» устроит грандиозный праздник вместе с героями любимого у миллионов россиян мультсериала «Смешарики».

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1 и 2 июня одна из ведущих российских радиостанций приглашает всех и каждого независимо от возраста окунуться в волшебный мир детства. В ближайшую субботу и воскресенье место ведущих займут герои культового мультфильма. «Выходные со Смешариками» начнутся в девять утра: будем наслаждаться любимыми детскими песнями в исполнении отечественных музыкантов, а также творческими каверами легендарных рок-хитов в обрамлении группы СмешBand.

Кроме того, мы отметим день рождения «Смешариков»: первого июня анимационному сериалу исполняется 21 год. Присоединяйтесь к НАШЕму веселью всей семьей – это будет феноменально, ёлки-иголки!

Ранее «Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «Мастер Беспорядка», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДетиМультфильм

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