«Подарок судьбы!»: Судзиловская о режиссере постановки «Хроники Нарнии» Вершинине

«Последние премьеры с моим участием – «Хроники Нарнии», «Восточный экспресс», «Самая роскошная свадьба этого лета»... С Никитой Вершининым у меня все коротко и просто – это мой подарок судьбы», – сказала актриса.

В свою очередь режиссер постановки «Хроники Нарнии», художник по костюмам Никита Вершинин рассказал НСН, что у них с Судзиловской еще масса творческих планов.



«Это моя любимая актриса. У нас масса планов, мы сделаем очень крутые проекты вместе», – сказал он.

Вершинин также рассказал, что познакомился с Олесей Судзиловской по совету театрального режиссера Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич Виктюк посоветовал обратиться к Олесе. Он ушел, а мы продолжили дальше», – добавил Вершинин.