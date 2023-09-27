«Почетно!»: Герман-младший о фильме «Воздух» на Токийском кинофестивале

Накануне стало известно, что российский фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего вошел в конкурсную программу 36-го Токийского кинофестиваля. Всего в программу конкурса включили 15 иностранных кинолент из 1942. Показ в Японии станет мировой премьерой российской картины. Фестиваль пройдет с 23 октября по 1 ноября.

«Это хорошо, что из такого огромного количества фильмов мы попали в список 15 кинолент. Здорово и очень почетно, что председателем жюри будет Вим Вендерс, как один из последних великих режиссеров мирового кино. Важно, что наше кино продолжает существовать в мире, несмотря на все сложности, порой мягкие запреты, которые существуют, во всяком случае, в Европе. «Воздух» - это искренняя картина, мы очень старались. Здорово, что судьба девушек-летчиц, героинь, о которых рассказывает фильм, находит отклик у иностранных специалистов по кино», - сказал Герман-младший.

По его словам, важно, что есть люди, которые понимают, что русскую культуру не получится отменить. Кинорежиссер подчеркнул, что культура всегда являлась «диалогом между цивилизациями».

«Так или иначе, русскую культуру не получится отменить. Как бы этого кому-то не хотелось, как бы она не вызывала какую-то неприязнь… Не получится. Здорово, что существуют люди, которые это понимают. Культура – это всегда разговор, диалог между цивилизациями. Это всегда какое-то узнавание друг друга», - указал собеседник НСН.

Герман-младший также рассказал, что фильм «Воздух» хотели сделать максимально правдивым, подробным, сложнотехнологическим и эмоциональным.

«Мы очень хотели сделать кино про девушек-летчиц, авиацию, очень подробное, сложнотехнологическое, очень эмоциональное… И максимально правдивое. Меньше всего мы хотели повторять вот эти фильмы-комиксы, которые у нас в последнее время, к сожалению, делают, где ничему не доверяешь. Мы старались сделать фильм, чтобы зритель, когда его смотрит, сопереживал его героям и соощущал. Для нас это было самым важным», - резюмировал кинорежиссер.