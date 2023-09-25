Сериал «Естественный отбор» получил главный приз канадского фестиваля

По словам Алехина, жюри посмотрело фильмы со всего мира и выбрало разговорное драмеди из РФ о том, что важно оставаться людьми, даже если тревожно, обидно и не понятно, что будет дальше. Он подчеркнул, что надеется продолжить снимать кино именно об этом.

Десятый T.O. WebFest является главным фестивалем цифрового контента Канады. Он проходит в Торонто в течение нескольких дней. В ходе фестиваля проходят панельные дискуссии, семинары и открытые показы веб-сериалов со всего мира.

Ранее, в июле, третий сезон «Естественного отбора» победил в номинации «Лучший веб-сериал» аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. На этом же смотре в прошлом году первый сезон проекта получил приз в номинации «Лучшая актриса» (Мария Корытова).

