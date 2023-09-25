Сериал «Естественный отбор» получил главный приз канадского фестиваля
Третий сезон комедийного сериала об отношениях «Естественный отбор», который создан при поддержке Института развития интернета («ИРИ»), завоевал главный приз крупнейшего канадского фестиваля веб-сериалов – T.O. WebFest.
Отмечается, что проект был отмечен в номинации «Лучший иностранный веб-сериал». Режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алехин рассказал, что в Торонто была отправлена самая сложная серия третьего сезона. Так, указал он, в серии показано, как расстается эмоционально зрелая пара, без истерик и скандалов.
По словам Алехина, жюри посмотрело фильмы со всего мира и выбрало разговорное драмеди из РФ о том, что важно оставаться людьми, даже если тревожно, обидно и не понятно, что будет дальше. Он подчеркнул, что надеется продолжить снимать кино именно об этом.
Десятый T.O. WebFest является главным фестивалем цифрового контента Канады. Он проходит в Торонто в течение нескольких дней. В ходе фестиваля проходят панельные дискуссии, семинары и открытые показы веб-сериалов со всего мира.
Ранее, в июле, третий сезон «Естественного отбора» победил в номинации «Лучший веб-сериал» аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. На этом же смотре в прошлом году первый сезон проекта получил приз в номинации «Лучшая актриса» (Мария Корытова).
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