КХЛ дисквалифицировала игрока «Локомотива» на три матча за удар судьи

Защитника клуба «Локомотив» Никиту Черепанова дисквалифицировали на три матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги за применение силы в отношении судьи. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Ранее игрок ярославской команды в матче против минского «Динамо» сделал подсечку арбитру.

Из-за инцидента Черепанов дисквалифицирован на три игры, он пропустит заключительную встречу регулярного чемпионата и два стартовых матча плей-офф. Кроме того, хоккеист должен выплатить денежный штраф.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
