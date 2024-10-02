«Будет двигаться, как я»: Niletto о песнях и персонаже для мультфильма «Формула воды»

«Для мультфильма «Формула воды» написано три песни. Одну я писал очень давно, я ее переделал. А две абсолютно новые песни написаны специально для мультфильма. А еще мы написали песню для «Простоквашино». Получается, что уже два таких мультфильма, в которых я поучаствовал. Песню написать не сложно, если ты понимаешь, о чем мультфильм, какие персонажи, что за герои, чем они будут заниматься в мультике. Если в мультфильме есть какая-то хорошая, добрая тема: о дружбе, взаимоотношениях, о жизни, то ты просто вкладываешь свой жизненный опыт. Нужно знать то, о чем ты поешь, и любить мультфильмы. Еще с удовольствием поработаю над саундтреками к мультикам, если будут запросы», - поделился он.

Данил также рассказал, чего ожидает от премьеры и раскрыл детали, как поучаствовал в создании одного из персонажей для «Формулы воды».

«Я ожидаю услышать свои песни, которые я написал в рамках хорошей, доброй, красивой картины. Прообраза там у меня нет, но один персонаж, скорее всего, будет двигаться так, как двигаюсь я. Снимали с помощью технологии трекинга, расставляли точки на лицо, чтобы зафиксировать эмоции. Были датчики по всему телу, я делал прыжок, почти как из игры Assassin's Creed», - добавил Даня.

Помимо мультфильмов с песнями певца, поклонников творчества Niletto скоро ждет яркий совместных трек с другими не менее яркими артистами.

«Скоро будет фит с певицей Севиль и Джиганом. Будет совместная песня, солнечная, кайфовая. Плюс у меня есть еще один сольный трек, который пока не вышел», - рассказал он.

Ранее стало известно, что мультипликационная лента «Дикий робот» от студии Dreamworks заработала $53 млн до начала мирового проката, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



