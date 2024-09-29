Мультфильм «Дикий робот» заработал $53 млн до начала мирового проката
Мультипликационная лента «Дикий робот» от студии Dreamworks заработала $53 млн до начала мирового проката, сообщают СМИ.
На американские кинотеатры пришлось $35 миллионов сборов.
Бюджет ленты составляет $78 миллионов. Для окупаемости проекту нужно заработать в прокате $156 млн. По мнению журналистов, этого показателя картина достигнет к концу следующей недели.
Сюжет ленты разворачивается вокруг робота ROZZUM 7134 (Роз), который оказывается на необитаемом острове. Ему необходимо приспосабливаться к суровым окружающим условиям.
Ранее стало известно, что мультипликационный сериал «Студия сновидений» станет спин-оффом мультфильма «Головоломка», передает «Радиоточка НСН».
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