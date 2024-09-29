Мультфильм «Дикий робот» заработал $53 млн до начала мирового проката

На американские кинотеатры пришлось $35 миллионов сборов.

Бюджет ленты составляет $78 миллионов. Для окупаемости проекту нужно заработать в прокате $156 млн. По мнению журналистов, этого показателя картина достигнет к концу следующей недели.

Сюжет ленты разворачивается вокруг робота ROZZUM 7134 (Роз), который оказывается на необитаемом острове. Ему необходимо приспосабливаться к суровым окружающим условиям.

Ранее стало известно, что мультипликационный сериал «Студия сновидений» станет спин-оффом мультфильма «Головоломка», передает «Радиоточка НСН».

