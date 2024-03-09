По игре Watch Dogs снимут сериал
По известной видеоигры Watch Dogs от Ubisoft снимут сериал, передает Deadline.
Детали сюжета пока неизвестны, однако есть информация, что действие сериала развернется во вселенной Watch Dogs — в мире вымышленных версий реальных городов, где хакеры-протагонисты борются с коррумпированными компаниями и преступными группировками.
Производством адаптации занимается продюсерская компания New Regency Pictures. Режиссером выступит француз Матье Тюри, известный картинами «Бегущая в лабиринте» и «Выжившие». За сценарий отвечает Кристи ЛеБлан, работавшая над научно-фантастическим триллером «Кислород» для Netflix.
Ранее американская компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout и подтвердила выход первого сезона 11 апреля 2024 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Премьера сериала по вселенной известной франшизы компьютерных игр состоится на стриминговой платформе Prime Video. Шоураннерами выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по работе над «Миром Дикого Запада».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru