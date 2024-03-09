По игре Watch Dogs снимут сериал

Детали сюжета пока неизвестны, однако есть информация, что действие сериала развернется во вселенной Watch Dogs — в мире вымышленных версий реальных городов, где хакеры-протагонисты борются с коррумпированными компаниями и преступными группировками.

Производством адаптации занимается продюсерская компания New Regency Pictures. Режиссером выступит француз Матье Тюри, известный картинами «Бегущая в лабиринте» и «Выжившие». За сценарий отвечает Кристи ЛеБлан, работавшая над научно-фантастическим триллером «Кислород» для Netflix.

Ранее американская компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout и подтвердила выход первого сезона 11 апреля 2024 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Премьера сериала по вселенной известной франшизы компьютерных игр состоится на стриминговой платформе Prime Video. Шоураннерами выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по работе над «Миром Дикого Запада».

