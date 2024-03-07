Amazon подтвердила выход сериала Fallout 11 апреля
Американская компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout и подтвердила выход первого сезона 11 апреля 2024 года.
Премьера сериала по вселенной известной франшизы компьютерных игр состоится на стриминговой платформе Prime Video. Шоураннерами выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по работе над «Миром Дикого Запада».
Сериал Fallout расскажет о дочери смотрителя убежища Люси и ковбое по кличке Вурдалак. Главные роли исполнили Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс.
По данным портала Variety, второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет в июне 2024 года. Спин-офф «Игры престолов» повествует о конфликте внутри династии Таргариенов, напоминает «Радиоточка НСН».
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