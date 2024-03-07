Amazon подтвердила выход сериала Fallout 11 апреля

Премьера сериала по вселенной известной франшизы компьютерных игр состоится на стриминговой платформе Prime Video. Шоураннерами выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по работе над «Миром Дикого Запада».

Сериал Fallout расскажет о дочери смотрителя убежища Люси и ковбое по кличке Вурдалак. Главные роли исполнили Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс.

По данным портала Variety, второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет в июне 2024 года. Спин-офф «Игры престолов» повествует о конфликте внутри династии Таргариенов, напоминает «Радиоточка НСН».

