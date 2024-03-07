Amazon подтвердила выход сериала Fallout 11 апреля

Американская компания Amazon опубликовала новый трейлер сериала Fallout и подтвердила выход первого сезона 11 апреля 2024 года.

Названы самые ожидаемые сериалы 2024 года

Премьера сериала по вселенной известной франшизы компьютерных игр состоится на стриминговой платформе Prime Video. Шоураннерами выступили Джонатан Нолан и Лиза Джой, известные по работе над «Миром Дикого Запада».

Сериал Fallout расскажет о дочери смотрителя убежища Люси и ковбое по кличке Вурдалак. Главные роли исполнили Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс.

По данным портала Variety, второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет в июне 2024 года. Спин-офф «Игры престолов» повествует о конфликте внутри династии Таргариенов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AMAZON/VANITY FAIR
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