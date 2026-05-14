В кинотеатрах России покажут лайв-экшн адаптацию аниме «Дни Сакамото»

История о семьянине и владельце магазина, который в прошлом был киллером, впервые появилась в манге Юити «Дни Сакамото», опубликованной в ноябре 2020 года. Одноименное аниме в 2025 году стало одним из главных анимационных хитов Netfli и проект продлили на второй сезон. Новый полнометражный фильм по манге вышел в Японии 29 апреля 2026 года, и в стартовый день картина собрал свыше 2,5 млн. долларов. В России картину представят на большом экране с 16 июля.

Режиссером проекта выступил Юити Фукуда, получивший признание за свое участие в создании популярного аниме «Гинтама». Главные роли в картине исполнили Рэн Мэгуро («Сёгун»), Кэндзиро Цуда («Человек-бензопила»), Такуми Китамура («Одинокий замок в Зазеркалье»), Ая Уэто («Рояль в лесу»), Фумия Такахаси («Наш тайный дневник») и Юсэй Яги («Мой красивый парень»).

По данным пресс-службы «Кинопоиска», в первой половине 2025 года аниме в России смотрели на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В марте 2025 года японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место «Индекса Кинопоиск Pro». Проект набрал 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс», напоминает «Радиоточка НСН».

