Платформа «Кинокарта России» запустила 15 киномаршрутов

Платформа интерактивного проекта «Кинокарта России» запустила 15 маршрутов по местам съемок отечественных фильмов и сериалов. Он разработан ведущим российским порталом о кино Кино-Театр.Ру.

Как сообщается на сайте, отныне появилась возможность пройтись по центру Москвы и Санкт-Петербурга, увидеть кадры из любимых кинокартин вживую. Кроме того, можно на машине в ходе путешествия по Ивановской и Нижегородской областям, как бы побывать в фильмах Андрея Тарковского, посмотреть места съёмок «Сибирского цирюльника», «Утомленных солнцем» и других фильмов.

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Киномаршруты разработаны также в Свердловской и Калининградской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, в Карелии. Итоги первого года работы проекта поведены на Международном форуме кинопроизводителей в Красноярском крае.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», например, в российской столице три маршрута организованы в формате киноэкскурсии, они проводятся на городском транспорте. Отличительная особенность «Кинокарты» заключается в том, что добавлять кинометки могут не только специалисты, но и простые пользователи.

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ФОТО: РИА Новости
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