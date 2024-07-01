Платформа «Кинокарта России» запустила 15 киномаршрутов

Киномаршруты разработаны также в Свердловской и Калининградской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, в Карелии. Итоги первого года работы проекта поведены на Международном форуме кинопроизводителей в Красноярском крае.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», например, в российской столице три маршрута организованы в формате киноэкскурсии, они проводятся на городском транспорте. Отличительная особенность «Кинокарты» заключается в том, что добавлять кинометки могут не только специалисты, но и простые пользователи.

